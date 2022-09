¿No hay ni un solo piso para una familia con tres niños?

QUE UNA MUJER CON TRES HIJOS se quede en la calle en pleno siglo XXI en Santiago porque no encuentra un piso de alquiler es un hecho preocupante. Por todos es conocida la profunda crisis que atraviesa este mercado en la capital gallega, y pese a que el gobierno de Raxoi asegura que se está esforzando para resolver este problema, la realidad es que solo parece que se agrava cada día más. Escasea la vivienda que alquiler y, además, la mayoría que se oferta o no presenta unas condiciones óptimas de habitabilidad o tiene un precio disparado inasumible para la mayoría de las familias. El caso de Inma M.V. que ayer dio a conocer este periódico llama a la reflexión. Una mujer separada, con tres niños a su cargo, una nómina de seiscientos euros, más cien de una ayuda social y una pequeña pensión que le pasa el padre de sus hijos, se queda en la calle. ¿Acaso no hay en Santiago ni un solo piso de alquiler que se adapte a las posibilidades de una familia humilde? De uno de los portales inmobiliarios más conocidos se desprende que conseguir hoy una vivienda de tres habitaciones (como la que puede necesitar cualquier familia) no baja de 600 euros en Compostela. Después nos quejamos de que muchos vecinos abandonan Santiago para irse a vivir a alguno de los municipios de los alrededores. ¿Cómo vamos a conseguir que la capital gallega alcance los cien mil habitantes con el tremendo problema de vivienda que tenemos? Los alquileres por las nubes; y la compraventa, también. ¿Dónde están los casi mil pisos turísticos clausurados que se iban a convertir en alquiler tradicional? Que alguien nos lo explique.