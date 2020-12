¿será buena para la recuperación económica la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado por el pleno del Congreso, el 29 de diciembre, con una mayoría sólida de 188 votos? Lo será, se ponga la oposición como se ponga. ¿Será buena para Galicia? Eso es harina de otro costal. Tanto la tramitación cuanto las partidas que el Gobierno central destina a nuestra comunidad autónoma no dejan resquicio al optimismo. El diputado nacionalista Néstor Rego retrata con su voto en contra –el único del bloque que apoyó la investidura de Pedro Sánchez– y con su amarga pregunta retórica –“¿no les da vergüenza?”– cómo el Ejecutivo de coalición le pasa factura a un territorio donde el PSOE perdió la jefatura de la oposición y Podemos desapareció del hemiciclo del Pazo do Hórreo. Anotamos ayer en esta página editorial, y nos reafirmamos hoy, que el BNG acaba de hacer lo único que podía ante los palmarios desprecios de socialistas y podemitas: decir hasta aquí hemos llegado y atrincherarse en defensa de los intereses de Galicia. Los números hablan por sí solos y dibujan un escenario en el que (mal)huele a marginación inasumible, con un desplome de más del 11 % en inversión territorializada –104 millones menos– sobre los Presupuestos de Montoro. El escarnio adquiere tintes dantescos cuando vemos que la inyección global se dispara por encima del 68 % respecto de las cuentas de 2018 y que muchas comunidades –las del arco mediterráneo, en concreto– recibirán inversiones un 45 % mayores. Rego no se queda en el anuncio del no y pone nombres a la evidente e indigerible discriminación, los de la ministra Yolanda Díaz, la socialista Pilar Cancela y el podemita Antón Gómez-Reino. Aunque solo sea por alusiones, los tres deberían explicarnos por qué consienten que Galicia quede orillada en unos Presupuestos que necesita España, o por qué sacan pecho a propósito de una partida de 1.500 millones para modernizar la red ferroviaria de cercanías, de la que ni un mísero euro vendrá para aquí. Aplaudimos, sí, una herramienta que contribuirá decisivamente a la reactivación económica y social que necesitamos como el respirar y que permitirá encauzar los milmillonarios fondos europeos que comenzarán a llegar este próximo año. Pero no podemos comulgar con las ruedas de molino que se esconden en unas cuentas injustas con Galicia, por no decir malas de solemnidad. Por eso, tiene todo el sentido del mundo la pregunta del diputado del BNG: ¿no les da vergüenza? Se ve que no. Y por eso Ana Pontón envió ayer un recado a navegantes: “Non estamos para facerlle a vida máis cómoda ao presidente de turno, senón para mellorar a dos galegos”. ¿Lo entenderán en La Moncloa?