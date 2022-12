No molesten y abran paso a Yolanda Díaz

con la emoción de quien regresa a su tierra natal, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se dirigió a unos 400 asistentes que ocupaban las butacas del Palacio de la Ópera en A Coruña. Antes de eso y en el exterior, a las puertas del lugar, no dudó en detenerse para saludar y pronunciar unas palabras frente a otras muchas personas allí congregadas y que no pudieron acceder al acto por un aforo ya completo. Luego vino el acto de presentación de ‘Sumar’, ese nuevo proyecto que levanta alguna que otra ampolla en la izquierda, y un gran aplauso para la ministra de Trabajo en una tarde que, realmente, dio para mucho. Tanto es así que dio para poner una vez más de manifiesto ese carácter ‘popular’ de Díaz, y no en un sentido político o de siglas, sino de ese que la Real Academia Española define como “perteneciente o relativo al pueblo” o “perteneciente o relativo a la parte menos favorecida del pueblo”. A juicio de cada uno queda si este mismo carácter es real o fruto del tan cansino politiqueo al que nos viene condenando nuestros representantes desde hace décadas. Lo que sí parece claro es que Díaz quiere (y se esfuerza) por ser la nueva cara de la izquierda, un papel que le va mucho mejor que a otros que tienen (y siempre han tenido) en la confrontación y el insulto su única política, que conspiran y que no parecen capaces de asumir que su momento ya pasó. Por favor, no molesten y abran paso a Yolanda.