ence. Los trabajadores de Ence y sus auxiliares subieron una marcha en sus protestas por el futuro incierto de la factoría de Lourizán después de que la Justicia tumbara la concesión otorgada por el Gobierno Rajoy. Cientos de operarios salieron a la calle en Pontevedra para dejar claro que están dispuestos a dar la batalla por sus empleos, aunque sus métodos no fueron los mejores para obtener la simpatía del resto de los ciudadanos. Los cortes de tráfico, las barricadas con neumáticos ardiendo, los contenedores volcados y las frases subidas de tono nunca deberían ser el camino. Aunque ya puestos a hablar de diálogo sereno y ganas de entendimiento pacífico, tampoco los políticos son un ejemplo en este asunto. Socialistas, nacionalistas y Partido Popular llevan años tirándose de los pelos a cuenta de la planta e incluso hubo algunos que celebraron la sentencia apuntando que quien salía derrotado era Feijóo. Desgraciadamente, si la pastera cierra quienes sí van a perder de verdad no será el presidente de la Xunta, sino las miles de familias cuyo salario procede de la compañía. Son ellos y sólo ellos los que deberían, ahora que aún puede haber algo de margen, centrar el pensamiento de todos los partidos y administraciones, en lugar de estar discurriendo en como perjudicar al adversario. Su lucha, nunca mejor dicho en este caso, no puede quedar en papel mojado.