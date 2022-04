No repetir los errores de la anterior visita papal

todo indica que el papa vendrá finalmente a Santiago no en agosto, sino en noviembre, que es cuando se cumplen cuarenta años de la histórica visita europeísta de Juan Pablo II a la capital gallega, a la que volvería en 1989 para reunirse con muchos miles de jóvenes en el Monte do Gozo (cómo pasa el tiempo...) Quedan aún por delante, por lo tanto, muchos meses para organizar la visita de Francisco como Dios manda -nunca mejor dicho- y para evitar que ocurra de nuevo lo que pasó con el viaje de Benedicto XVI en 2010, celebración que pasó sin pena ni gloria para el común de los mortales debido a las numerosas restricciones, algunas tan absurdas como blindar el acceso al casco histórico a quienes no dispusiesen de un pase especial, que se impusieron. Al final, las medidas de seguridad resultaron tan severas que la gran mayoría de los vecinos de Santiago, hartos de no poder dar ni un paso en su propia ciudad, se quedaron sin ver al papa, mientras solo unos cuantos vip pudieron disfrutar de su presencia. No somos niños y comprendemos perfectamente que una personalidad de semejante rango tiene que contar con una seguridad excepcional, pero lo lógico es elegir lugares a los que puedan acudir miles de personas, como el Monte do Gozo o la Cidade da Cultura, tras pasar unos controles proporcionados al acto en cuestión. De lo contrario, la esperada visita de Francisco resultará tan fría y desangelada como la que realizó Ratzinger hace doce años. Aquel día en que Santiago, en vez de llenarse de gente y de alegría, se convirtió en un erial. Lo dicho, quedan muchos meses por delante...