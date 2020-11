No se pueden cortar más alas

UNA LECTORA de EL CORREO GALLEGO ha enviado, a través de este periódico, una carta al presidente de la Xunta para ponerle al tanto de la delicada situación económica que atraviesa el restaurante que regenta en Santiago y del riesgo de ruina que amenaza a muchos locales de hostelería por culpa del covid. En un tono muy correcto pero contundente, la pequeña empresaria va narrando lo que muchos vecinos de la capital gallega hemos podido apreciar en los últimos tiempos cada vez que vamos a tomar un café, un refresco o un plato combinado a cualquier establecimiento. ¿Es cierto que algunos han intentado rentabilizar al máximo sus terrazas a base de relajar las normas de distancia y seguridad? Sí, pero se trata de casos muy contados . Por el contrario, en la inmensa mayoría de los locales reina, como bien cuenta María Patiño Muiño, la limpieza, el orden, la separación entre mesas y la obediencia a rajatabla del obligado uso de mascarillas y de geles. En suma, que consumir algo en dichos negocios no parece suponer un riesgo mayor que entrar en un supermercado, un banco, una oficina o una iglesia. Mejor será también no entrar en comparaciones con el transporte público, porque todavía ningún político se ha echado las manos a la cabeza al ver cómo circulan, totalmente abarrotados, ciertos trenes o autobuses. Infinidad de negocios hosteleros lo están pasando tan mal que un significativo porcentaje se verá obligado a cerrar para siempre, salvo que la Xunta ponga en marcha de inmediato las ayudas que en teoría está programando. Harán bien quienes nos gobiernan en leer la carta de María Patiño. Ella, como otros muchos miles de pequeños empresarios, no pilotan compañías del tamaño de Air Europa, que va a ser rescatada por el Gobierno mediante la inyección de 450 millones de euros, pero merecen al menos que no se les corte más la alas.

BEATRIZ CASTRO/Periodista