No se sale adelante con limosnas

A CIERTO sector de la población de Santiago parece haberle sentado mal que el Ayuntamiento haya decidido sembrar las calles de la ciudad de luces y adornos cuando lleguen las Navidades. Afirman los detractores que el pueblo soberano no está para fiestas y que el dinero gastado en bombillitas y belenes debería invertirse en ayudar a los colectivos que peor lo están pasando por culpa de la pandemia. Bien, opiniones debe haberlas para todos los gustos, pero posiblemente quienes así se expresan no se han molestado en calcular qué cantidad correspondería a cada beneficiario si los responsables del gobierno local repartiesen los 250.000 euros previstos en la campaña navideña entre los cientos de bares y comercios compostelanos que ciertamente están con el agua al cuello. ¿De verdad es mejor repartir limosnas sin sustancia alguna que dar un poco de alegría a las calles con el fin de animar a la gente a consumir en sus barrios? Tal y como está el patio de sombrío y triste, seguramente el Ayuntamiento hace lo más adecuado al intentar dinamizar la economía local no mediante donativos, sino a través de fórmulas que siempre demuestran ser eficaces (habría que ver qué tienen que decir ahora quienes tanto se mofaban de Abel Caballero por su empeño en convertir Vigo en una de las ciudades más y mejor iluminadas de España). Este año, eso está claro, las Navidades no podrán ser como todos los años y habrá que esperar aún para ver si las tendremos que pasar enclaustrados en casa o sometidos a fuertes restricciones de movilidad, pero merece la pena mirar el futuro inmediato con cierto optimismo y pensar en que las calles de Santiago lucirán muy pronto engalanadas y alegres. Porque como jamás saldremos adelante es a base de repartir limosnas y de regodearnos en las lamentaciones.

BEATRIZ CASTRO/Periodista