No solo Audasa tiene la culpa

HAY COSAS QUE NI SIQUIERA esta fatigosa nueva normalidad es capaz de cambiar. Una de las más escandalosas es la política de peajes que Audasa aplica manu militari, para indignación general de la sociedad gallega. El asunto se resume en que la Autopista del Atlántico –la infraestructura que vertebra Galicia, nada más y nada menos– vuelve a ser por cuarto año consecutivo la que más subirá sus tarifas de todas las que están operativas en España: el trayecto entre A Coruña y Santiago se encarece diez céntimos para los vehículos ligeros, y el peaje entre Vigo y Redondela, que en teoría tenía que desaparecer, también sube por arte de birlibirloque. El conflicto entre el Gobierno central y la Xunta está servido, con los gallegos condenados a ser los paganos, mientras Audasa engorda sus bien alimentadas arcas. Ethel Vázquez tuvo que despedir el infernal 2020 en pie de guerra. Tiene razón la conselleira de Infraestruturas cuando califica de inaudito que el Ejecutivo de Pedro Sánchez actúe como abogado defensor de los intereses de Audasa, sin importarle dejar desamparados a los usuarios de la AP-9. Será todo lo legal que se quiera, pero roza la indecencia presionar a la Administración gallega para que vuelva a pagar los peajes de Rande y A Barcala, y para que le abone ipso facto casi dieciséis millones de euros a la concesionaria de la autopista. La realidad que no quiere ver el ministro José Luis Ábalos nos dice que Audasa explota la AP-9 con beneficios desproporcionados, que esas pingües ganancias son consecuencia en gran medida de convenios con gobiernos socialistas, que la Xunta llegó a un acuerdo que le eximía de bonificar peajes en la sombra, y que el Consejo de Estado y el Consello Consultivo de Galicia dictaminaron que las bonificaciones no otra cosa son que enriquecimiento injusto. Todos estos argumentos, cuyo peso ético parece incuestionable, se los quitan de encima de un plumazo el ministro de Transportes y el delegado del Gobierno en Galicia. Ábalos y Javier Losada se acogen a la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el real decreto sobre reducción de bonificaciones, y que devuelve el conflicto a la casilla de salida con carácter retroactivo. Más millones para las arcas de la concesionaria, o sea. En resumidas cuentas: Audasa sigue ganando, los gallegos seguimos pagando, la Xunta sigue estupefacta y el Gobierno de la nación sigue de brazos cruzados. Empezamos bien el año, sí señor, y no solamente Audasa tiene la culpa.