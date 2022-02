No tienen límites, pero su trabajo sí merece un reconocimiento mayor

por supuesto que las personas con síndrome de Down no tienen límites. Aunque eso sí, sus logros tienen un valor incalculable por el esfuerzo y pundonor que ponen en cada una de las tareas que emprenden. Claro ejemplo de ello son Pepa Lockhart y Lucía Serén, las dos jóvenes gallegas que doblaron las voces de Valentina, un filme de animación galardonado con un Goya a la Mejor Película de Animación. Pero no fue el único reconocimiento para esta cinta, ya que la Fundación Down Galicia y la compostelana Lockhart recibieron ayer la visita de la conselleira de Política Social, Fabiola García, que no quiso perder la oportunidad de poner en valor el excelente trabajo que Delmiro Prieto realiza en esa institución y felicitar en persona a la dobladora santiaguesa (la lucense no estuvo), que bien se mereció su cariñosas palabras.