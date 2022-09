NO CABE DUDA DE QUE LA NOTICIA QUE MARCÓ LA JORNADA DE AYER fue la muerte de su majestad la reina Isabel II del Reino Unido, una mujer que no estaba predestinada para ser monarca, pero que en el momento que le tocó asumió sus responsabilidades con firmeza, seguridad de sí misma, respeto a la institución y a la familia y un carisma especial que le hizo ser querida y respetada ya no solo Inglaterra sino en muchos lugares del mundo. Una mujer coraje, sin duda alguna, que por su papel y trascendencia ya forma parte de la historia de la humanidad. Mujeres como ella, capaces de superarse a sí mismas, hay muchas, aunque en la mayoría de los casos sus proezas no trascienden o simplemente pasan desapercibidas. Hoy nos gustaría destacar el valor de Inma M. V., otra mujer coraje, una madre de tres hijos que lucha cada día por sacar a su familia adelante. Después de unas semanas de intriga y sufrimiento, durante las que esta vecina de Fontiñas ya se veía en la calle con sus tres niños, al fin ha encontrado un techo digno para poder vivir. No todas son malas noticias; y las buenas también hay que contarlas. De todas formas, cabe recordar que las dificultades por las que ha pasado esta mujer para lograr una vivienda de arrendamiento digna y a un precio justo son las mismas que cada día se siguen encontrando decenas de personas. El mercado inmobiliario en Santiago se ha convertido en un despropósito y muchos de los que se plantean vivir en la capital se decantan ya por algunas de las localidades de las inmediaciones para no tener que pasar por la tortura que supone buscar piso.