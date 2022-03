No va más para el tejido productivo

Hasta aquí hemos llegado... y ya no podemos resistir más. Nos lo advierten desde una patronal gallega que recuperó su prestigio como representante de todos empresarios. Una CEG que en su sede, que es la casa de todos los emprendedores de la comunidad, se rodeaba de sectoriales tan importantes como la Asime, representante del estratégico sector del metal; de Fegacons, el colectivo que agrupa a los constructores; y ARVI, los armadores de Vigo, para lanzar un grito de auxilio, porque precisan para ya, para ahora mismo, medidas que sirvan para reducir los demoledores precios de la energía, que ya eran altos y se dispararon aún más por la invasión de Ucrania por Rusia. Otros países ya han movido ficha, por ejemplo, para rebajar una media de quince céntimos el precio del litro de los carburantes. De un gasóleo que ha sido el detonante último de la huelga del transporte que ahora golpea también a casi todas las actividades productivas. Barcos, camiones, fábricas, obras... todo se está parando. Si no se reencienden pronto, parte no volverán a hacerlo nunca. Por eso no se puede esperar al día 29, como quiere Pedro Sánchez, que prefiere contar con el apoyo previo de la UE a sus acciones. No hay tiempo, dicen quienes generan riqueza y empleo en la comunidad. Actúen ya, bajen impuestos a la energía, y sálvennos. No va más. Porque de no ser así, la economía colapsará.