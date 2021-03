Nombramiento lógico, encaja

política La verdad, desde los viejos tiempos en los que la Delegación del Gobierno fue ejercida por el inmortal Domingo García-Sabell, que compatibilizó el cargo con la presidencia de la Real Academia Galega –acogido con severas críticas por la cúpula de la ortodoxia galleguista–, los sucesores en este puesto han sido más comisarios políticos y supercomisarios de las fuerzas de seguridad, que otra cosa. El ahora saliente, Javier Losada, aplicó tal exceso de celo en su función que hasta fue capaz de adjudicar al Gobierno de Pedro Sánchez el mérito de los casi veinte millones de euros que el Ejecutivo del compostelano Mariano Rajoy destinó en régimen plurianual. ¿Qué nos sugiere el recién nombrado José Miñones? Sencillamente que responde a la normalidad de la política actual. ¿Qué se lleva ahora? El desparpajo, la mentira, los trucos, los incumplimientos, el “tendré pesadillas con Podemos en el Gobierno”, hasta hacer buena la máxima de “los extraños compañeros de cama” que se abrazan con pasión de enamorados cuando Sánchez y Pablo Iglesias santificaron su relación. Es la nueva realidad. En el mundillo que nos toca vivir, lo que triunfa en nuestros días no son valores, principios, respeto a la palabra dada... no se elige a los mejores, solo medran los que no tienen escrúpulos y respetan a pies juntillas las consignas del partido. O sea, Dios los cría y ellos se juntan.