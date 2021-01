Nominación europea para un documental sobre la Ruta Jacobea

para ver Todo esfuerzo tiene su recompensa. Y si no que se lo digan a los gallegos Alba Prol y Raúl García, que acaban de recibir la noticia de que su documental O gran Camiño está nominado a los Premios Europeos de la Cinematografía, y ya ha sido galardonado con otros reconocimientos internacionales en Bután e India. Los dos jóvenes, afincados en Santiago, estuvieron trabajando en este largometraje durante mucho tiempo, lo que les llevó a lugares tan dispares como Estados Unidos, Japón o Perú, con el fin de recorrer las sendas más famosas del mundo a pie. Su trabajo tuvo tan buena acogida que, finalmente, se convertirá en una serie documental que se distribuirá a través de diferentes plataformas. Además, se podrá ver en Televisión de Galicia. Esperamos poder disfrutar con The great Way muy pronto. ¡Felicidades!