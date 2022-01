Normalidad con covid en las aulas

La evolución de la pandemia, camino de convertirse ésta en endemia, nos obliga a normalizar la convivencia con el coronavirus, aunque por ahora no podemos olvidar el daño que nos ha hecho ni bajar la guardia a la hora de tomar las precauciones necesarias. Con el número de casos activos disparados como nunca en Galicia, los chavales regresaron ayer a las aulas tras el parón navideño no sin cierta inquietud entre las familias por el elevado número de contagios. Pero hasta ahora los centros educativos han sido espacios seguros contra la covid y se ha demostrado que hay más contagios fuera de las aulas que dentro. Frente a otros momentos críticos de la pandemia terrible, ahora, además, un buen número de niños tienen ya al menos una dosis de la vacuna puesta, lo que aporta al sistema educativo un escudo adicional frente al virus. Galicia vuelve a las clases como alumna aventajada en este sentido, pues lidera las cifras de vacunación infantil, con un 54 % de la población entre 5 y 11 años con la primera dosis administrada. Los protocolos en los centros educativos se han modificado para adaptarlos a la nueva situación provocada por ómicron y, como hasta ahora han funcionado, no debería haber excesiva preocupación porque no lo vayan a hacer ahora. La variante ómicron vuelve a ser un reto para no descuidar la atención educativa de los más pequeños.