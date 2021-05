Nos adelantarán hasta los triciclos

LLEVAR la contraria a la Dirección General de Tráfico y poner a caldo sus últimas directrices en torno a la velocidad máxima permitida en las vías urbanas supone arriesgarte a que te tilden de homicida de peatones, de enemigo del ecologismo y de otras lindezas por el estilo, así que habrá que tragar de nuevo con lo que no echen. Lo políticamente correcto obliga, aunque choque de frente contra el sentido común. Pese a todo, el presidente de los taxistas compostelanos no se ha cortado, y ha hecho bien, al señalar que reducir hasta 10 kilómetros por hora la velocidad en la rúa do Hórreo, como pretende el Ayuntamiento de Santiago cuando remodele esta vía, es una barbaridad. Un sinsentido que, además, ningún conductor podrá cumplir aunque se lo proponga, porque mantener un vehículo casi parado supone ir quemando embrague a lo bestia. Tampoco parece muy lógico haber reducido de 30 a 20 por hora la velocidad máxima en el Campus Vida con la excusa de que por allí pasean muchos estudiantes. Lo que habría que hacer es instalar más pasos de cebra, pintar mejor los ya existentes y rehabilitar unas aceras que dan pena verlas, pero todo eso cuesta dinero y encima no ayuda a recaudar, que es donde reside el quid de la cuestión. En cuanto a la obligatoriedad de circular a un máximo de 30 por hora por Romero Donallo, también es una cafrada como un piano por tratarse de una avenida que permite una mayor agilidad sin ningún riesgo, pero da igual lo que puedan aportar al respecto los conductores profesionales, porque aquí de lo que se trata es de hacer la vida imposible a los contribuyentes a la par que despluman nuestros bolsillos. Prohibido circular a más de 10 por hora por la calle del Hórreo... prepárense para ser adelantados hasta por el triciclo de su sobrino de tres años.

BEATRIZ CASTRO/Periodista