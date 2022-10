Novo recoñecemento para unha brillante traxectoria literaria

GALARDÓN “Na súa obra conflúen tramas alternas e complementarias, escritas cunha prosa brillantemente perfilada de diálogos áxiles e cheos de verosimilitude”. Deste modo, o xurado da sétima edición do Premio Xosé Neira Vilas de Novela Curta decidiu por unanimidade concederlle o galardón á obra Cristais rotos, de Álvaro Domínguez, nunha mostra máis da brillante traxectoria deste escritor, que, despois de publicar relatos curtos en portais dixitais como Amateurs Hotel ou The Barcelona Review, estreouse no medio impreso formando parte da antoloxía Lo que no se dice, da editorial Dos Bigotes. Foi, ademais, un dos finalistas do premio Cosecha Eñe 2017 convocado pola revista Eñe. E ese mesmo ano recibiu o premio Tandaia por Veintitantos problemas, a súa primeira novela publicada en castelán. En definitiva, unha serie de premios que recoñecen o seu gran talento. ¡Parabéns!