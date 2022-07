Nubarrones económicos en pleno verano

España lleva buena parte de julio atrapada en las altas presiones, con temperaturas que superan las propias de la época. Cielos despejados que amenazan ya con sequía en varios puntos, olas de calor que baten marcas históricas... Y sin embargo, por el horizonte hay una seria amenaza de tormenta. No en lo climatológico, sino en lo económico. Al menos, esta es la advertencia expresada este martes desde la patronal gallega y la impresión que dan las nuevas previsiones del Gobierno y del FMI tanto para este año como especialmente para 2023, donde hay coincidencia en que el crecimiento será menor del esperado. En un contexto de incertidumbre por el alza de precios y la guerra de Ucrania, vuelven las correcciones a la baja y el temor a que después de las vacaciones empiecen a resonar los tambores de recesión. Cierto es, explican los expertos, que técnicamente estamos lejos de que la evolución del PIB vaya precedida de un signo menos, pero conviene recordar que nuestro país todavía no remontó el 11 % de caída registrado durante 2020 tras la irrupción del coronavirus. Con la covid presente, pero cada vez más controlada, el maná europeo destinado a impulsar la recuperación hacía presagiar un 2022 de fuertes repuntes. El Ejecutivo de Pedro Sánchez se frotaba las manos pensando en la lluvia de millones a repartir antes de las generales. Pero el escenario al final será muy diferente. Consciente de las dificultades que vienen por delante y de que los comicios estarán marcados por el impacto de la crisis, en La Moncloa ya se apunta a unos Presupuestos expansivos y anuncian un nuevo récord del techo de gasto, hasta rozar los 200.000 millones. La idea, ante los que apuestan por la austeridad y los recortes, es reforzar los servicios públicos y las políticas sociales para que nadie se quede atrás. Buenas intenciones, sobre el papel, a la espera de cómo se ejecuten. Los empresarios, en alerta ante una inflación que alcanzará su pico “en otoño” y una reactivación que no ven hasta 2024, dejan claro que llenar la caja a base de impuestos y hacer campaña con fórmulas “populistas”, no es lo suyo, como verbalizó Juan Manuel Vieites, apremiando a que antes de pensar en las urnas, se asegure primero el suministro de energía para el invierno. El frío terminará llegando, aunque hoy los termómetros ronden los 25 º. Es pleno verano, sí, pero asoman nubarrones.