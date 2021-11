Nueva oportunidad del socialismo gallego

DESDE EL PUNTO DE VISTA político, el PSdeG es un partido que vive sumido en la inestabilidad de los resultados electorales a la sombra del PPdeG, a diferencia de lo que ocurre en España donde la alternancia es lo habitual. Desde la restauración democrática solo hubo dos presidentes socialistas en nuestra comunidad y ambos por breve tiempo; uno gracias a una moción de censura y otro en un gobierno de coalición. Se puede añadir la singularidad de contar con dos alcaldes muy localistas, Francisco Vázquez en A Coruña en el pasado y Abel Caballero actualmente en Vigo, que viven siempre a espaldas de su partido. Durante la campaña de las primarias los dos aspirantes tenían razón en sus pronunciamientos de partida. Gonzalo Caballero incidió en lo negativo de triturar a los candidatos en función de los resultados sin darle tiempo a fortalecer su proyecto. Valentín González Formoso se encargó de resaltar que los socialistas gallegos no pueden ser la tercera fuerza. Este último fue el principal mensaje que caló entre la militancia. Gobernando en Madrid, en tres de las cuatro diputaciones, en cinco de las siete ciudades, la Fegamp y muchas localidades es difícil de digerir el pésimo resultado en las autonómicas, cuando un año antes el PSdeG fue líder en Galicia en unas generales y en las europeas. El socialismo de base entiende que el efecto Feijóo está consolidado pero no soportó verse sepultado por el nacionalismo del BNG con presencia simbólica en Madrid y exiguo poder municipal. Contra Caballero jugó también su empeño en aparecer como valido de Pedro Sánchez cuando –eso señalan las encuestas– no es valor que cotice al alza en esta tierra, y el interés que tuvo en ser el preferido de Abel Caballero. Bien se sabe que el alcalde de Vigo es imbatible en su ciudad-estado pero su localismo despierta recelos fuera. El triunfo de Formoso es una buena noticia para el PSOE a nivel estatal y para el PSdeG. Desde Madrid llevan tiempo enviando mensajes para reordenar y dar un enfoque nuevo al partido de cara al futuro y muchos responsables gallegos demandaban unidad para afrontar los próximos retos. El regidor de As Pontes es político sin estridencias que se labró una posición desde el entendimiento, tanto en su grupo como con otras fuerzas y lo demostró en la Diputación de A Coruña o cuando no dudó en unirse a la Xunta reclamando al Gobierno de su partido mayores inversiones en nuestra tierra. Gestos de independencia que son valorados por los afiliados, quienes anteponen los intereses de Galicia a los de sus colores. Es capaz de construir equipos serios y profesionales. Los resultados del sábado le dan mucho margen de maniobra para consolidar su proyecto con una dirección leal e integradora que cohesione el partido y lo convierta en alternativa al rodillo del PPdeG. Una labor hercúlea, pero no imposible.