Nueva ración de populismo inmobiliario

lo malo de los políticos populistas es que son muy dados a anunciar medidas poco fraguadas con la única intención de captar votos facilones. Y en esa esfera se enmarca la ley de vivienda que quiere aprobar el Gobierno supuestamente progresista sobre unos cimientos tan endebles que ya presenta, mucho antes de nacer, un sinfín de desconchones jurídicos y prácticos. Muchas de esas lagunas ya fueron expuestas ayer tanto por parte de la Xunta como del Ayuntamiento de Santiago, mientras destacados expertos del sector inmobiliario destacaban que la única fórmula realista y eficaz de ofertar más pisos en venta y alquiler a precios asequibles es a través de la materialización de un gran plan de construcción de viviendas protegidas. Todo lo demás son simples parches populistas anunciados por gobernantes a los que debería caérseles la cara de vergüenza cuando endosan sus responsabilidades a las empresas y particulares. Ellos, quienes nos gobiernan, no han sido capaces de construir un parque decente de inmuebles dirigidos a las personas con menos recursos y ahora quieren solucionar el problema mediante leyes cuya finalidad es poner en el mercado las viviendas que acaparan los “grandes tenedores” o intervenir los precios de los alquileres en ciudades que paradójicamente, como es el caso de Santiago, Barcelona o Madrid, no paran de llenarse de pisos turísticos. Por otra parte, hay que tener muy en cuenta lo que señaló ayer el alcalde compostelano, Xosé Sánchez Bugallo, sobre las viviendas vacías, porque una cosa es que no estén ocupadas y otra muy diferente que se puedan habitar. Y en torno al “cheque vivienda” anunciado por el siempre ufano Pedro Sánchez, habrá que ver si al final el importe no acaba beneficiando más a los arrendadores que a los arrendatarios por la simple aplicación de la fórmula de repercusión de precios. En fin, hay que esperar para conocer la letra de la ley, pero la música inicial suena a milonga que tira para atrás.