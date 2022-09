Nuevo curso en el Pazo de O Hórreo

aunque la actividad parlamentaria en O Hórreo ha comenzado hace ya días, será este martes, con la celebración del Pleno, cuando el nuevo periodo de sesiones arranque oficialmente a lo grande. Y a nadie se le escapa que éste será un inicio de curso político de alta intensidad. Por varias razones, aunque las más evidentes son las que tienen que ver, por un lado, con la inflación disparada y los nubarrones que se esperan para el otoño económico, y, por otro, con la cercanía de las elecciones municipales, previstas para mayo del próximo año. La sanidad no atraviesa sus mejores momentos porque no hay médicos, y en la educación unos claman contra la falta de profesores y otros contra el caos que, a su juicio, supone la aplicación de la nueva ley educativa en el inicio del curso escolar. Eso tampoco ayudará. Así que, aunque los dardos cruzados nunca son novedad en O Hórreo, esta vez podrían serlo por la fuerza con que se lancen y el veneno dialéctico con el que se unten. Habrá que ver cómo discurre el nuevo periodo de sesiones, pero los políticos no deberían olvidar que, por lo general, la bronca y la marrullería no suelen gustar y que, además, una y otra cosa tienen el peligro de aumentar la desafección de los ciudadanos por la política y por quien grita sin aportar soluciones a los problemas, muchos, que sufre cada día el ciudadano de a pie. Ese que no pisa moquetas.