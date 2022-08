Nuevo curso, mismas asignaturas pendientes

Tras unas vacaciones del verano oscurecidas por el humo de los incendios, España vuelve a mirar al Congreso. Este jueves, en un intenso día, la Cámara Baja, a 27 grados y con abanicos en las bancadas, convalidó con menos sudores de los previstos diversos decretos. Entre ellos uno para trabajar todo el año en acciones frente al fuego, aunque los focos estaban centrados en aquel que establece el apagado de escaparates a las 22,00 horas y fuerza a modular la refrigeración. Después de cierta incertidumbre por el resultado, tanta que el Gobierno recurrió al truco de colar en el texto otras medidas de carácter social como becas para estudiantes y subvenciones al transporte público para obligar al resto a apretar el botón del sí, la votación salió adelante de forma holgada. Una vez más, los socios de investidura fueron decisivos para garantizar los apoyos, con el centro derecha totalmente en contra. Idéntico guión al del anterior período de sesiones, que parece desbaratar la idea de que con la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del PP serían más fáciles los pactos de Estado. El extitular de la Xunta, que presentará su propio plan energético, criticó que la norma no se haya consensuado con los sectores afectados ni se buscase el acuerdo con el principal grupo de la oposición. Desde el PSOE, por contra, alegan que intentaron negociar cambios... pero que al otro lado “no había nadie”. Alguno de los dos bandos o miente o no dice toda la verdad. Con todo, a la vista de los hechos, es evidente que Pedro Sánchez eligió hace tiempo quienes son sus compañeros de viaje y no va a modificarlos a estas alturas. Para bien o para mal, llegará hasta el final de la legislatura de la mano de podemitas e independentistas. Con las encuestas en la mano, el secretario general de los socialistas sabe que su única posibilidad de seguir en La Moncloa es junto a PNV, ERC, Bildu o similares, con lo que toda esperanza de rebajar la tensión con las elecciones generales casi a la vista es una utopía. Septiembre, donde ya no se podrá exprimir el aire acondicionado, viene caliente. También en Galicia, dcon el desembarco de la plana mayor del Ejecutivo en la fiesta del PSdeG, justo después de que los populares celebren su tradicional reunión en la Carballeira de San Xusto. ¿Saltarán chispas? Arranca un nuevo curso político, pero siguen las mismas asignaturas pendientes.