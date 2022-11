Nuevo formato de la violencia de siempre

El grupo de investigación esculca de la Universidade de Santiago de Compostela publicará la próxima semana los resultados finales de su estudio ‘Do sexting á sextorsion: avaliación das novas formas de violencia sexual online no colectivo universitario’. Un trabajo que presentan desde la institución como “modesto pero ambicioso”, y que se centra en la violencia de género en el ecosistema digital, en donde, aunque las nuevas tecnologías ya no son tan nuevas, su estudio está más bien poco desarrollado. Tanto es así, que los resultados preliminares que salen a la luz son escalofriantes: un 12% de las personas encuestadas sufrieron acoso sexual de parte de adultos siendo menores en las redes (conocido como grooming) un 3% ha sido obligado a gravarse manteniendo relaciones sexuales, y 7% asegura haber sido víctima de algún tipo de presión o chantaje a la hora de enviar mensajes eróticos. Resultados escalofriantes, sí, pero que, lamentablemente, no son sorprendentes. Y es que, ¿son a caso nuevas violencias, o las violencias de siempre a través de nuevos medios? Y medios de mayor alcance, sin fronteras ni límites, permanentes y que no por ocurrir detrás de una pantalla son más inocuos. Medios diferentes, con los que también se puede hacer daño, y que también tienen consecuencias a las que, afortunadamente, se les está prestando cada vez más atención.