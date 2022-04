Nuevo PP: No ser el muñeco de nadie

mayorías Si algo dejó claro ayer Fernández Mañueco, en su segunda investidura como presidente de Castilla y León, es que el nuevo Partido Popular que ahora comanda el gallego Núñez Feijóo se comportará como un partido sin complejos de ningún tipo. Ni lo atemorizará el interesado acoso mediático de la izquierda para que no pacte con Vox –y así no amenazarle su hegemonía a la hora de formar gobiernos de coalición– ni se plegará a los postulados de la formación de Santiago Abascal para poder acceder a Ejecutivos a cualquier precio. El PP de Feijóo será una fuerza independiente y reconocible tanto en sus formas como en sus actos, que no mirará a ninguno de los ángulos más escorados de la política española para situarse en el centro, sencillamente, porque ya está en el centro. Al contrario de lo que ocurría con Casado, al PP feijoniano nadie le marcará el camino que debe seguir. Ese, precisamente, fue el gran error del primer sucesor de Rajoy, estar tan atento a lo que los demás decían de sus políticas que al final no era él quien las marcaba, sino sus adversarios. De ahí que el PP se moviera de un lado para otro como una pelota de ping-pong. Se acabó ese discurrir errático. El nuevo PP tiene una línea clara y un objetivo concreto muy a corto plazo, La Moncloa. Para ello pactará con quien corresponda, sin empeñar su ideario. Las mayorías las construye el pueblo.