Nunca llueve a gusto de Abel Caballero

Si como dice la canción Tenerife tiene seguro de sol, Galicia, hasta hace no tanto, solía garantizar lo contrario. En la comunidad, antes de que empezara a sonar el estribillo del cambio climático, podía caer lo que no está en los escritos casi cualquiera de los 365 días. Cuando empezaban las precipitaciones era obligado tomárselo con paciencia, porque no se sabía lo que iban a durar. Igual que una mala racha a nivel personal. De ahí que uno de los refranes más escuchados de nuestra tierra sea el de “nunca choveu que non escampara”. Sin embargo, hay tormentas que no cesan, que son eternas, como en la que atraviesa el Ayuntamiento de Vigo en su relación con la Xunta. Cualquier, rayo, relámpago o turbulencia que sacuda a la ciudad, no importa en que grado, es a juicio del alcalde responsabilidad del Gobierno gallego. Si promueve un hospital público en la urbe, malo. Y si no lo hace peor. Si quiere llevar un concierto a Balaídos (cuya reforma, por cierto, ya debería estar terminada), el Concello patalea. Si lo contrata para Santiago se queja de favoritismo. El tráfico aeroportuario, la estación intermodal, el Xacobeo, la candidatura de las Illas Atlánticas como Patrimonio Mundial de la Unesco... Da igual la temática. Todo es un problema. Exactamente lo mismo que sucede ahora con el abastecimiento de agua a la población, en riesgo en la zona si continúa el tiempo seco hasta noviembre. El nivel de la presa de Eiras, encargada de surtir a las viviendas, podría caer a niveles por debajo del 40 %, con lo que la estación potabilizadora, a falta de ser modernizada, tendría dificultades para cumplir su cometido. Y claro, la responsabilidad es... de San Caetano. La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, junto al presidente autonómico, llevan semanas avisando a los municipios de que revisen sus redes y arreglen fugas. Recordándoles que urge aprovechar al máximo un recurso cada vez más escaso y también echando una mano en materia de depuración. “¿En qué fueron empleados los 50 millones que los vigueses pagaron por el cánon del agua?, se preguntó este martes Alfonso Rueda ante los cuchillos lanzados por el regidor, añadiendo a continuación la respuesta: a arreglar la ETAP no”. Un argumento incontestable frente a quienes no tienen otro que lavarse las manos – con o sin restricciones– y echar la culpa a los demás. Nunca llueve a gusto de Abel Caballero.