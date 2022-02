el pleno municipal celebrado el jueves en Santiago aprobó una “moción de urgencia” para condenar la agresión a Ucrania por parte de Rusia y pedir la retirada de las tropas y el respecto del derecho internacional. Pues muy bien. Seguramente Putin ya ha leído dicho texto y en estos momentos podría estar valorando si hace caso o no a la petición de los concejales compostelanos. Ojo, que nadie interprete esta reflexión como un intento de ridiculizar a quienes representan la voluntad del pueblo santiagués. Han hecho lo que tenían que hacer -condenar el ataque- por el cauce más adecuado, así que nada hay que objetar al respecto. Lo que ocurre es que las declaraciones de este tipo se han repetido sin cesar, a lo largo de toda la vieja Europa, desde que los tanques rusos cruzaron la frontera ucraniana... y todos sabemos que las palabras no valdrán para nada a la hora de frenar a Putin y sus generales. Tampoco servirán las amenazas de Biden sobre la adopción de severas medidas económicas contra el invasor, porque el líder ruso no es un burócrata de despacho al que se le puede amedrentar con cifras de este tipo, sino un bravucón que solo entiende el lenguaje de las armas. Y sabe que Occidente se ha vuelto demasiado cómodo. Quizá, también, demasiado cobarde como para medirse con él en el campo de batalla. Lo único cierto es que hemos dejado a Ucrania sola y que nuestro contraataque solo ha consistido, hasta el momento, en una cansina letanía de declaraciones institucionales. Parole, parole, parole... Quizá sea el momento de desestructurar la famosa sentencia de Churchill: Nunca tantos debieron a tantos tan poco. Beatriz Castro. Periodista