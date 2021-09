O éxito dos contidos da TVG acada un novo récord en agosto

AUDIOVISUAL A Televisión de Galicia (TVG) ven de acadar un novo récord de audiencia na franxa do prime time no pasado agosto e ainda que os espazos informativos foron do máis salientable, é un éxito que vai máis alá. Ata o 40% dos 25 programas máis seguidos nese mes en Galicia sairon da grella da canle pública galega. E iso é un éxito coral obra de profesionais como Fernando R. Ojea, xefe de contidos da CRTVG e tamén secretario xeral de Circom, entidade audiovisual de televisións europeas. Ainda que sempre hai marxe de mellora (por exemplo, máis espazos para a cultura), non está de máis celebrar eses bos datos de audiencia da TVG agora que atopamos un eido audioviosual cheo de ofertas (de pago ou non) e que medra entra a xente noviña o emprego do streaming, Youtube, Twitch... rivais ante os cales TVG é capaz de medrar.