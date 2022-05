O Hórreo despide a una leyenda viva

En el mundo del deporte, hay jugadores cuya trayectoria de éxito les convirtió en un símbolo para los suyos. Figuras excepcionales que, dentro de una labor de equipo, sobresalieron tanto que llevaron a su escudo en volandas para conquistar la gloria. Futbolistas como Pelé, Maradona, Johan Cruyff o Iago Aspas, dotados de una magia y talento natural suficiente para ganar un título por sí solos, son ejemplos a los que si hubiese que buscar un paralelismo dentro de la política bien podrían asimilarse al de Alberto Núñez Feijóo, mito del PPdeG con un balance de cuatro mayorías absolutas consecutivas a sus espaldas. Tras un rosario de despedidas a nivel de partido y de Gobierno, que se venían sucediendo desde que en febrero su nombre fuese aclamado como salvador de los de la gaviota ante la crisis desatada por la pelea entre Pablo Casado y Díaz Ayuso, el de Os Peares cerró definitivamente su ciclo en Galicia dejando el acta en el Parlamento. Un último adiós al escaño tras casi dos décadas de servicio –desde que fue elegido diputado en 2005– que no significa que pase a mejor vida. Lejos de jubilarse, el de Os Peares da el salto al Senado en el momento cumbre de su carrera y como jefe de la oposición. Imbatible en las urnas durante trece ejercicios, BNG y PSdeG, que disimulan un cierto alivio, criticaron duramente su marcha al achacar a los populares un uso indebido de las instituciones. Sin embargo, pese a que a nadie se le escapa que una de las ventajas del nuevo puesto para el aspirante a inquilino de La Moncloa es poder confrontar con Pedro Sánchez en las sesiones de control, si de lo que se trata en la Cámara Alta es de defender los intereses de la Comunidad, que mejor currículum que el de expresidente para poder hacerlo con garantías. A diferencia de cracks como Romario, Baggio o Francesco Totti, cuyos clubes retiraron sus camisetas como homenaje, en las instituciones públicas no caben este tipo de símbolos. El asiento de mandatario que deja libre y su dorsal de número uno, como se escenificó en el pleno, ya tienen dueño. Además, aunque desplegará sus artes en una cancha distinta, Feijóo ni se retira ni cambia por otra la zamarra de su tierra. Promete, enfatizó, seguir dando el callo en las Cortes sin fecha de caducidad y las encuestas constatan que tiene cuerda para rato. Con todo, haga lo que haga, en el Pazo do Hórreo ya es pura leyenda vida.