O mellor método para facer ben as cousas, comenzar polo principio

Para que as cousas saian ben hai que comezalas polo principio. Ese é o sistema co que Valentín García, o secretario xeral de Política Lingüística, fai as cousas cando o que busca é garantir un futuro saudable para a lingua galega. E nesta ocasión servirase e Dic, dac, doc, unha serie dirixida a nenos de dous a sete anos e que pode verse no Portal da Lingua Galega e na canle de YouTube do departamento que dirixe García. Cada capítulo deste espazo documental, realizado pola productora Adarme Visual e con guión de María Reimóndez, sérvese dun tema a través do cal se tenta ampliar o vocabulario dos máis pequenos da casa. Con tan divertidas, atractivas e didácticas propostas o futuro do noso idioma está garantido, nunha boa parte grazas ás acertadas políticas e ideas dos responsables da súa promoción. ¡Noraboa!