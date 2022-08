Obras, el pan nuestro de cada día

lo de las obras en Compostela, está visto, va a ser el pan nuestro de cada día hasta el fin de los siglos. El motivo siempre es bueno: mejorar. El proceso, lento, caótico, farragoso y desesperante. El resultado, bastante discutible en el 99,9 por ciento de los casos.

A mí, que tengo de ingeniera lo mismo que de vedette, o sea nada de nada, me parece que así, de buenas a primeras y sin profundizar en el tema, todas pecan de lo mismo: las proyectan los que menos las usan, posiblemente desde la comodidad de un despacho y con visitas express de pasaba por aquí a la zona en cuestión, en el mejor de los casos, y no tienen en cuenta para nada a los que las usan y viven en el día a día.

Estoy convencida. De hecho, apuesto a que nadie de los que planificaron la obra de Concheiros vive en el barrio. Igual que estoy segura de que nadie de los que intervinieron en la de la Intermodal, acostumbra a usar los servicios del autobús para desplazarse, con sus correspondientes esperas. Y es más. si me apuras, hasta me atrevería a decir que ni viven en Santiago; o disponen de una burbuja antilluvia permanente si es que existen, porque no es ni medio normal que la mayoría de las obras no tengan en cuenta el clima húmedo de Santiago, y que cuando llueve, llueve, y mucho, y algunas veces hasta diluvia en horizontal.

Y es que no hay nada más efectivo que usar las cosas uno mismo para ver sus necesidades y ponerles remedio, ya sean obras, transporte o lo que cuadre. De hecho, estoy convencida de que el día que los políticos estén 15 minutos escuchando la música de Radiotaxi para que les digan que no tiene servicio, se acaba el problema ipso facto. ¿O no?

Ana Iglesias. Periodista