Ojeriza de Moncloa al motor de Galicia

Todo para la industria, pero sin las industrias. Las políticas para el sector secundario del Gobierno central llevan fallando desde que Pedro Sánchez tomó las riendas en La Moncloa. ¿La causa? Promover medidas en las que no se cuenta con los actores involucrados. Pasó en el caso de las empresas electrointensivas, que finalmente no vieron mecanismos efectivos que les ayudase a paliar el sobrecoste energético. De ahí desde el fin de Alu Ibérica en A Coruña, al stand by de Alcoa en San Cibrao. Entre muchos otros cierres. Demasiados epitafios. Ahora la alerta roja salta en el sector de la automoción. Una alarma absoluta, pues estamos ante la que, junto a textil, es la gran locomotora fabril de Galicia. Que la joya de la corona y la planta más productiva de España, la de Stellantis Vigo, junto a todo el ecosistema de proveedores vinculados se pueda quedar fuera del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del vehículo eléctrico demostraría que en el Gobierno central alguien le tiene, cuando menos, ojeriza a la automoción gallega. Que las condiciones de las ayudas sean inasumibles por el grupo galo, y puedan echar por tierra cientos de millones en inversiones y miles de empleos es ridículo. Como que no se le facilite a la planta la conexión de red eléctrica de ultraalta tensión que precisa. El motor gallego precisa de hechos, no palabras.