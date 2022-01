Okupación: algo falla en el sistema judicial

SON TAN VÍCTIMAS de la okupación como cualquier ciudadano que tenga que sufrir el incivismo de unos vecinos que están a monte. Los propietarios de una casa situada en la parroquia compostelana de Conxo ya no saben qué hacer. La justicia les ha robado toda esperanza de poder descansar tranquilos. Porque no ha sido ni una ni dos, sino que ya han recurrido al juzgado varias veces, pero nunca han obtenido la respuesta eficaz. Unos okupas les están haciendo la vida imposible y la justicia no actúa para desalojar a las personas que se apoderaron de la antigua casa de sus padres, que actualmente se encuentra en estado semiruinoso. Después de las quejas de los vecinos de la zona, ahora son ellos quienes quieres levantar la voz para manifestar que no es verdad que no están haciendo nada para acabar con esta situación insufrible para todos; y para denunciar que la lentitud de los procedimientos judiciales posibilitan que la okupación se alargue en el tiempo. Es más, quienes saben de leyes les advierten de que más les vale tener bien cubierta con un seguro la casa semicaída porque, como les ocurra algo a los gorrones que se apoderaron de ella, tendrán que responder también ellos por los daños. Es evidente que algo falla en el sistema judicial cuando se permite que una situación tan calamitosa se extienda tanto en el tiempo y perjudicando a numerosos ciudadanos. La desesperación de los propietarios es tal que ya se han planteado zanjar el asunto con el derribo total del inmueble, pero también para esto se están encontrando con numerosos escollos. En fin, una pena...