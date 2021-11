Ola u olita, esa es la cuestión

LOS DATOS SOBRE LA INCIDENCIA de la covid registrados en la última semana apuntan que estamos al inicio de una nueva ola. La sexta ya. En Galicia, el número de infectados rozaba con datos de ayer los setecientos y el crecimiento experimentado en los últimos siete días fue de un 35 %. Pero la situación epidemiológica sigue siendo buena. La incidencia acumulada (IA) a catorce días –número de casos por cada cien mil habitantes– continúa por debajo de los 25 casos en Galicia, que es en estos momentos la única comunidad que se mantiene en lo que se considera ‘nueva normalidad’. España en su conjunto ha vuelto al riesgo medio de transmisión, con la IA situada ahora en casi 54. Pero la pandemia sigue controlada y no se advierten grandes riesgos de que la nueva oleada del virus, si finalmente se confirma, se desboque. Nada que ver con lo que está sucediendo en otros países de Europa. En el Reino Unido, uno de los primeros que dijo adiós a las restricciones, se acercan a los novecientos casos de covid por cada cien mil habitantes, y en Alemania el Instituto Robert Koch ya adelantó un resultado “aterrador” si no se frena la transmisión que, allí sí, vuelve a estar disparada. Rusia retorna también

a un estado de alarma parcial y en Bulgaria la incidencia camina hacia el millar de casos. No hay que echar las campanas al vuelo, ni olvidar que el peligro pandémico sigue ahí. Tampoco conviene ser alarmistas ni catastrofistas. Porque España juega con la ventaja –lo que demuestra que algunas cosas se han hecho bien– de ser uno de los países con más porcentaje de ciudadanos vacunados con la pauta completa: el 88,7 % de la población diana. Y la vacuna sigue siendo el arma más poderosa. Pero conviene tener en cuenta lo que está sucediendo a nuestro alrededor para no desmelenarse todavía pensando, y actuando, como si de verdad hubiese pasado la amenaza del covid. A las puertas ya de la Navidad, cuando las reuniones en interiores empiezan a ser más frecuentes y el tiempo nos empuja a encerrarnos, de lo que se trata ahora es de conseguir que la sexta ola sea, en realidad, una olita que no altere demasiado nuestra normalidad adaptada ni ponga otra zancadilla a la recuperación económica. De que sirva, en tal caso, para afinar las vacunas y para hacernos a la idea de que el virus ha llegado para quedarse y de que tendremos que convivir con él, como lo hacemos con la gripe, sin efectos tan devastadores. El covid ha dejado de ser el gran dolor de cabeza de este país –ahí está ahora el precio de la luz y sus efectos, por ejemplo–, pero vivimos en un mundo globalizado. Y cuando las barbas de tu vecino veas cortar...