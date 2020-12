Optimismo ante la vacuna, pero con prudencia

EXPECTATIVAS Más del 40 % de la población se muestra reacia a vacunarse contra el COVID por miedo a los efectos secundarios. Sin embargo, expertos como el inmunólogo del CHUS, el doctor José Gómez Rial, recuerdan que es el único remedio para enfrentarse a un panorama desolador en plena segunda ola de la pandemia y con temor a una tercera en enero. Pese a ello, ve “lógico” ese temor, aunque explica que se puede tener seguridad en la vacuna al no haberse saltado ninguna etapa en su desarrollo. Y lo basa en dos motivos. El primero que pese al recelo que hay por la llegada temprana de las dosis frente a los años que tardan en desarrollarse otras, lo centra en la financiación, que se ha triplicado. Por otro, la reducción de los plazos, eternos, de la burocracia al aumentarse el número de expertos y reducirse los plazos. De todos modos, aún no ha llegado el momento de valorar de forma inmediata si ponerse o no la vacuna, ya que señala que difícilmente se podrá vacunar a toda la población en el año 2021, ya que el objetivo prioritario serán los grupos de riesgo y sanitarios de primera línea, que son los más expuestos al virus, y que no será hasta 2022 cuando llegue al resto. El especialista receta educar y convencer desde el conocimiento a la población, lejos de comentarios y opiniones que no provengan de verdaderos expertos en la materia. Así, con la base de que la vacunación “nunca debe ser obligatoria”, recomienda ser optimistas, pero con prudencia, ya que recuerda que lo único que conocemos de las vacunas contra el COVID es a través de las notas de prensa de las compañías, pero sin conocer la letra pequeña del estudio completo. Así, habrá que esperar a que los organismos reguladores analicen toda la documentación de los ensayos clínico y autoricen la vacuna para comenzar a vencer esta terrible pandemia.

Beatriz Castro. Periodista