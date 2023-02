Ordes merece poner orden en su futuro urbanístico

PROGRAMACIÓN Non foi sen tempo, que diría el paisano filósofo, pero casi todo llega si se tiene la suficiente paciencia. Toda la del mundo y alguna más, en el caso del Plan Xeral de Ordes. Parece mentira que la burocracia administrativa siga enfangándolo todo, porque no es ni medio razonable que un documento urbanístico de primer nivel, como un PXOM, tarde más de dos décadas en ver la luz. En un municipio de la importancia estratégica de Ordes resulta crucial que el diseño futuro del planeamiento no solo se ajuste al marco legal, sino que esté previsto con años de antelación y consensuado con todos los sectores implicados. Es evidente que si hablamos de un Plan Xeral en un municipio relativamente pequeño las responsabilidades están compartidas, porque es la Xunta la que tiene que facilitar los medios para que ese documento llegue a hacerse realidad. Por otra parte, a nadie se le escapa que cuando en la ensalada urbanística entran condimentos como edificabilidad o recalificaciones empezamos a transitar por terreno delicado, con muchos intereses en juego que van directamente a la cartera. José Luis Martínez Sanjurjo tiene el objetivo en el punto de mira, pero difícilmente lo verá aprobado antes de las elecciones de mayo. En todo caso, su municipio está a punto de dar un paso fundamental para garantizar que las próximas generaciones sepan a qué atenerse, que Ordes crezca como debe y por donde debe. Si queremos acabar con la especulación desbocada, el feísmo y la improvisación que durante décadas fueron una lacra en Galicia no puede haber ningún municipio sin unas normas estratégicas que garanticen que nadie va por libre con sus propias reglas de andar por casa. Ya saben, ti vai facendo se consolidó durante demasiado tiempo como plan xeral improvisado y lema de campaña en la sombra. Y así nos fue.