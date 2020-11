Otra guerrilla en el socialismo gallego

pugna Hubo un momento en que parecía que el poder institucional de los socialistas en Galicia, vinculado a la administración local y provincial, vivía instalado en la gestión de los problemas de los ciudadanos y en la paz fraternal. Pero en la Corporación local de A Coruña un fogonazo acaba de airear con toda la crudeza que no hay períodos prolongados de calma en la formación del puño y la rosa. La regidora Inés Rey, bajo el reproche de que la dedicación a las tareas de gobierno no es negociable, destituyó a la edil de Innovación, Industria, Comercio y Empleo, Eva Martínez Acón, a su vez secretaria local del PSdeG herculino. Según Martínez Acón y su entorno las represalias de la regidora están ligadas a la exigencia de que los cargos institucionales abonasen la parte que le corresponde para financiar a la organización, que no lo están haciendo. Si esos fueran realmente los conflictos se supone que la diplomacia interna de los órganos de dirección debiera arreglar la desavenencia sin más trascendencia. Si las cosas no suceden así, sino que la estridencia se adueña del espacio de convivencia y los ciudadanos son los espectadores de una nueva confrontación, está claro que al PSdeG, en sus dos bandos, no le importuna la trifulca. En el fondo, el problema herculino muestra que Rey, próxima a la dirección provincial, batalla con Acón, en la órbita de la cúpula gallega. Una guerra de guerrillas. Otra más.