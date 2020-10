Otra sombra sobre el caso Asunta

EL CASO Asunta quedó cerrado, a nivel judicial, en cuanto los padres de la niña fueron condenados a 18 años de cárcel por asesinato con el agravante de parentesco, pero los motivos reales de tan horrible crimen siguen siendo un gran misterio siete años después de los hechos. En este suceso nunca quedó claro cuál fue el móvil real que desencadenó la agonía de la menor y solo se manejaron hipótesis que no lograron determinar el quid de la cuestión, no otro que cómo dos padres se pusieron de acuerdo para matar a su hija tras someterla durante meses a un extrañísimo proceso de sedación del que, al parecer, mucha gente era consciente. Tampoco nunca se aclaró cómo el cadáver de Asunta apareció a varios kilómetros de la casona en donde se cometió el crimen ni como su madre, de complexión física muy débil, pudo meter en el maletero de su coche –y luego sacarlo y trasladarlo hasta un camino apartado– el cuerpo sin vida de su hija. En esa escena siempre rondó la sombra de Alfonso Basterra, pero nadie pudo demostrar la presencia del padre de la menor en el lugar de los hechos (ni en la casa ni en el citado camino), o de un cómplice, pero tampoco ese extremo quedó demostrado. Se trata de un asesinato, en suma, rodeado de enigmas... y desde este domingo también de humo y ceniza tras arder el inmueble donde la pequeña de doce años dio sus últimas bocanazas de vida después de padecer un calvario que duró meses. Un nuevo misterio se cierne, en suma, sobre el chalé donde Asunta pasó tantos momentos felices en compañía de sus abuelos, marcado desde hace siete años con el estigma de maldito, y ahora es el momento de descubrir si el incendio fue una simple gamberrada o, en cambio, pudo ser provocado o impulsado por alguien en busca de algún tipo de beneficio económico. Un caso así no debería soportar ni una sombra más.

BEATRIZ CASTRO/Periodista