Otra vez las cuentas de la lechera

EL GOBIERNo ha vuelto a tratar de tontos a los pequeños empresarios de hostelería, en realidad a toda la sociedad en general, al vender a bombo y platillo la supuesta excelencia de un plan de ayudas al sector que en realidad no es más que una engañifla envuelta en papel barato. No es de extrañar que los hosteleros de Santiago, como ocurre en el resto de España, hayan montado en cólera al conocer que el proyecto, lejos de incluir incentivos directos, se limita prácticamente a apelar a la buena voluntad de los arrendadores para que rebajen el precio de los alquileres a cambio de bonificaciones fiscales que, en la práctica, estarán muy lejos de compensar lo que dejen de percibir cada mes debido a esa reducción en la renta. ¿De verdad alguien cree que a un propietario le va interesar cobrar la mitad de la cantidad fijada en el contrato, o el porcentaje que sea, porque esa parte la podrá deducir posteriormente en la declaración fiscal? ¿Qué tipo cuentas hace al respecto el equipo progresista de Pedro Sánchez? ¿Las de la lechera o las de las vacas locas? Vayan ustedes a saber. La ministra portavoz ha señalado muy ufana que esas grandes ayudas no se quedan ahí, porque el Gobierno también obligará a los grandes propietarios –los que tienen diez o más locales alquilados– a reducir automáticamente un 50 % las rentas fijadas, pero María Jesús Montero se olvida de comentar que esa medida tendrá repercusiones mínimas, por no decir ridículas, en una ciudad como Santiago, mientras que en el conjunto nacional afectará tan solo al cinco por ciento de los locales. Lo único que ha hecho el Ejecutivo es, en suma, vender humo de colorines a unos empresarios que llevan ya nueve meses quemándose en una infernal pira de cierres, deudas y despidos obligados. Lo dicho: se creen que nos chupamos el pulgar.

BEATRIZ CASTRO/Periodista