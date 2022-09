Otro varapalo para De Lara

hubo un tiempo en la política municipal gallega donde el caso Pokémon puso y depuso alcaldes bajo imputaciones que, con el paso del tiempo, se han quedado en nada. Santiago tiene reciente, de hace una semana, el archivo provisional de la pieza que afectaba al ex alcalde Gerardo Conde Roa, investigado por tráfico de influencias. A él le atañí otra de las piezas desmontadas años después en la que también se implicaba a Ángel Currás. Los dos fueron alcaldes de Santiago. Los dos tuvieron que dimitir. Sonado, por injusto, fue también el caso de Xosé Clemente López Orozco, regidor en Lugo obligado a la renuncia no por una, sino por varias causas que también pasaron al montón del archivo. Lo mismo le ocurrió a José Ramón Gómez Besteiro, al que frustraron el sueño de al menos luchar como candidato socialista a la presidencia de la Xunta. No había colores políticos en la lista de víctimas de una jueza que acaparó portadas y telexornais por su lucha contra la corrupción. Al ex conselleiro Fernando Blanco, del BNG, también le tocó, aunque en su caso la operación fue la Campeón. Ayer trascendió el archivo de otra de las piezas de la macroPokémon, por la que permanecía como investigado el exalcalde socialista de Ourense Francisco Rodríguez. También él tuvo que dimitir. Todos son ahora reveses judiciales para la Pokémon y para la superjueza. Cuando la justicia tarda, no es justicia.