Oujo recoge los logros que ‘sembró’ desde que llegó a la alcaldía

COMPROMETIDO Si por algo se distingue Luis Oujo, es por ser un alcalde comprometido con sus vecinos, pero también con el medioambiente. Desde que llegó a la alcaldía de Porto do Son en el año 2011, no ha dejado de remar en esta dirección. Su principal cometido, invertir en el saneamiento del municipio hasta completar el 100 % de este servicio -hoy casi una realidad-, reflejándose en sus aguas, que en sus 30 km de costa son excelentes. Se han sumado al Pacto de Alcaldes por el Clima; han apostado por la eficiencia energética renovando las luminarias antiguas por unas LED; han creado rutas de senderismo de casi 160 km y han impulsado campañas de reciclaje y concienciación. Al regidor de Porto do Son no hay proyecto, por grande o pequeño que sea, que se le resista... ¿La receta? Trabajo, trabajo y más trabajo. Lo que prometió a los sonenses.