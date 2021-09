Paciencia, que merece mucho la pena

Santiago Que una prueba deportiva de la categoría de la Vuelta Ciclista a España culmine su recorrido en Compostela es todo un privilegio para la ciudad, por la promoción y por la repercusión económica que a buen seguro va a tener. Después de casi dos años de sufrimiento y de restricciones, la última etapa, que además mantendrá a aficionados y profanos pendientes de los recorridos, puede ser un buen revulsivo que culmine el relanzamiento que supuso, por fin, la reunión del Real Patronato, y la recuperación que ya se atisba en el Camino y en los resultados del sector. Pero está claro que este éxito no va a salir gratis, y que la transformación de las calles de la ciudad en un circuito ciclista, primero por la mañana, y después por la tarde, va a requerir mucha concienciación por parte de quienes estén libres de trabajo ese día, y mucha paciencia de quienes tengan que acudir a su trabajo motorizados. Como por una trinchera, primero desde el Tambre, y después desde Roxos, la ciudad va a quedar partida por un muro de esforzadas y esforzados de la ruta, que además, en el segundo caso, irán pasando a cuentagotas para dar más emoción y de paso, prolongar los cortes. Habrá, pues, que dejar los otros dos pedales (freno y acelerador), y disfrutar lo que se pueda de la fiesta deportiva dejando el coche en casa. Avisados vamos de lo que va a suceder, y también deberíamos comprender que el problema no es solo que se puedan producir atascos y rodeos por puntos más allá del GPS, sino que justo en ese día van a ser muchas las cámaras que nos van a estar enfocando y que puede ser una magnífica ocasión para presumir de Compostela. Para ello, además de monumentos y parques, también es necesario saber dar muestra de buen hacer, tolerancia, orden y civismo. En una ciudad que siempre se caracterizó por el buen recibimiento a sus visitantes, no debería ser difícil echarle a la cosa un poco de paciencia durante unas horas.