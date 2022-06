Pan para hoy, hambre para mañana

Faltan seis días para que se celebren las elecciones andaluzas y todo apunta a que el PSOE, la izquierda en general, no podrá hacer muchos brindis de celebración. Ayer se publicaron varias encuestas y los pronósticos siguen siendo muy malos para las autodenominadas fuerzas progresistas -el “orgullo rojo”, Pedro Sánchez dixit-, de forma que hasta el devaluado Centro de Investigaciones Sociológicas prevé que el Partido Popular podrá gobernar sin problemas tras obtener una amplia mayoría, aunque lo que diga el CIS de Tezanos tiene ya menos credibilidad que una pitonisa de cuarta división tras los reiterados fiascos cosechados en los últimos años. El desprestigio de dicho organismo ha alcanzado tal punto que no pocos analistas temen que sus pronósticos negativos sobre el PSOE formen parte de una estrategia dirigida a vender posteriormente como positivos, si el batacazo es menor de lo esperado, los resultados objetivos de las urnas. Es decir, facilitar titulares al estilo de “el PSOE salva los muebles en Andalucía frente a un PP que tendrá que pactar con Vox”, todo ello con el fin de disimular un poco el fracaso que les supondrá a los socialistas no obtener la mayoría en la comunidad que históricamente fue el gran granero de la izquierda. En todo caso, tanto Pedro Sánchez como Núñez Feijóo, nuevo líder del PP, se jugarán muchísimo en la cita electoral del próximo domingo. El primero, porque podría sumar una derrota más, en un feudo tan emblemático, tras las debacles de Madrid y de Castilla-León, y el segundo porque, si el PP gana sin la suficiente holgura como para no depender de otras fuerzas políticas, deberá decidir junto a Moreno Bonilla si el partido se mete o en el avispero de gobernar con Vox, como ocurrió recientemente en Castilla y León. Pocas lecciones de ética puede dar un PSOE que se ha vendido a lo peor de lo peor del espectro político con el único objetivo de mantener el poder, pero imitar las malas artes del presidente del Gobierno no parece un buen camino a seguir. Precisamente serán esos pactos, tan mal vistos para una amplia mayoría de la sociedad, los que llevarán a Sánchez a la oposición más pronto que tarde como un lastre mayor que la crisis económica, la inflación o su talante prepotente. Los viejos refranes suelen ser muy serios y Feijóo debería tener en cuenta aquel que dice “pan para hoy, hambre para mañana”. Pues eso.