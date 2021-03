Paralizados con la vacuna, hundidos por el IMV

ESTE FIN DE SEMANA con puente pero perimetrados y bajo toque de queda volvió a demostrar que los ciudadanos están tan dispuestos a hacer sacrificios como necesitados de que aparezcan soluciones, tras más de una año hundidos en una doble pandemia. No se trata de un túnel que semeja no tener fin sino de una necesidad vital al comprobar que la crisis sanitaria, que existe y nadie niega, derivó en un crac económico para el que parece no haber respuestas. Todo ello con la vista puesta en una más que posible cuarta oleada que nos vuelve a encontrar con defensas bajas: la vacunación se encuentra estancada y fondos europeos y ayudas de las administraciones acumulan retrasos. En uno y otro supuesto, y en el mejor escenario, habrá que esperar a después del verano. ¿Tienen capacidad de aguante para cinco o seis meses adicionales familias y empresas? Las señales que emite el Gobierno central son más que preocupantes y basta fijarse en el plan de vacunación e Ingreso Mínimo Vital como ejemplos negativos. Fue Friedrich Nietzsche quien dijo que “todas las cosas están sujetas a interpretación, pero la interpretación que prevalezca en un momento dado es en función del poder y no de la verdad” y ejemplos hay. Pedro Sánchez en noviembre anunció que “España junto a Alemania son los dos primeros países europeos con un plan de vacunación” destacando que “para mayo o junio estén inmunizados entre 15 y 20 millones de españoles”. Transcurridos tres meses recibieron la doble dosis 1.887.000. Podrán buscarse todo tipo de argumentos para justificar los retrasos pero serán interpretaciones en función del poder pero no de la verdad. La Unión Europea puso a disposición de las farmacéuticas 3.790 millones de euros para sus investigaciones sobre la vacuna y esa cantidad debería darle derecho a exigir que cumplan los plazos. En el debe de Bruselas, y del Gobierno de España, conviene añadir que EE. UU. invirtió 18.000 millones de dólares. ¿Y del Ingreso Mínimo Vital? El vicepresidente Pablo Iglesias calificó de “histórico para la democracia” el día en que se aprobó (29 de mayo de 2020) una renta básica para los ciudadanos más necesitados. A punto de cumplirse diez meses desde su implantación el panorama es desolador: solo en Galicia se denegaron el doble de expedientes de los aprobados y apenas llega a 28.000 personas que cobran una media de 467 euros en medio de una gran decepción. ¿Día histórico? Parece un sarcasmo. Y qué pena tener que reiterar en estas páginas los incumplimientos sobre las ayudas de Europa. Ya Aristóteles sentenció que “no hace falta un Gobierno perfecto; se necesita uno que sea práctico”. No es el caso.