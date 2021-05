Pasarela peatonal, no ‘botellódromo’

LLEGO EL DÍA. Hoy Santiago estrenará tanto la nueva estación de autobuses como la pasarela peatonal cubierta que une, sobre las vías, los barrios del Ensanche y Pontepedriña, proyecto que en su día provocó bastante polémica y que a partir de ahora comprobaremos si es o no una solución acertada. En cuanto a la terminal de autocares, está claro que la ciudad va a ganar muchos puntos con una infraestructura que, por el mero hecho de estar pegada a la estación de ferrocarril, aportará una gran comodidad a muchos miles de viajeros cada año. Así, los pasajeros que tengan que cambiar de transporte ya no se verán obligados a cruzar media ciudad, como ha ocurrido hasta ahora, y la mejora será aún más sustancial cuando el proyecto de la intermodal se complete con la ampliación del pequeño edificio que alberga la estación de tren. En torno a la pasarela, en esta primera fase no tendrá mucha más utilidad que permitir a los viajeros, o cualquier vecino, desplazarse de una estación a la otra sin mojarse ni pasar frío, al igual que todo viandante que desee atajar al desplazarse entre O Hórreo y Pontepedriña o viceversa. La cosa cambiará bastante cuando dicha “calle aérea encapsulada” quede unida, por un lateral, con la renovada estación de tren, pero para disfrutar de ese acceso aún deberemos esperar unos pocos años. No es cuestión de ponerse en plan agorero, pero el Ayuntamiento deberá velar desde hoy mismo con mil ojos si quiere evitar que la pasarela se convierta en refugio de indigentes, como ocurre actualmente en las dársenas de Juan XXIII, y en un enclave privilegiado para hacer botellones durante las noches de invierno. Y para ello deberá contar con un equipo de vigilancia durante las veinticuatro horas del día. Pronto sabremos si lo consigue.

BEATRIZ CASTRO/Periodista