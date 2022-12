Pasotismo con la antigua terminal de Lavacolla

el aeropuerto de Santiago ha batido este año un récord histórico de pasajeros y cabe esperar que en 2023, una vez concluido el Xacobeo de duración doble, la tónica de crecimiento se mantenga sin grandes alteraciones, aunque para ello habrá que poner en marcha nuevos enlaces internacionales y reforzar un puente aéreo con Madrid que no para de acumular quejas por parte de los llamados viajeros de negocios. Es decir, los que no se dedican al mero turisteo y necesitan contar con frecuencias que les posibilite ir y volver en el mismo día tras resolver gestiones de todo tipo en la capital del Reino, algo imposible cuando los primeros vuelos parten de Lavacolla casi a la hora del aperitivo y regresan a primera hora de la tarde. ¿Algún cerebrito está ya pensando en cómo resolver dicho problema o tendremos que seguir esperando varios meses más? Lavacolla, decíamos, ha superado ya los tres millones de viajeros y toca celebrarlo, pero habrá que estar pendiente de los datos del próximo año para comprobar si todo se trató de un espejismo xacobeo o el crecimiento ha llegado para quedarse. Mientras tanto, Aena debería explicar si por fin tiene algún plan dirigido a recuperar la antigua terminal de pasajeros, una infraestructura estupenda que quedó abandonada, hace ya más de una década, cuando se construyó el nuevo aeropuerto. ¿De verdad no se puede hacer nada para reconvertirla en una escuela de pilotos, como se barajó hace tiempo, un hotel, una plataforma de mercancías o una segunda plataforma para vuelos low cost? Qué falta de iniciativa y qué pasotismo, cielo santooooo...