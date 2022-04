Pegasus y el gran Caballo de Troya

El llamado gobierno frankenstein, acuñado así por la derecha española, sólo demuestra que la suma de izquierdas está más dividida conforme pasa el tiempo, pues a falta de consenso en aspectos vitales –como la guerra en Ucrania o el conflicto del Sáhara– sólo es palpable la intención de desgastar a Pedro Sánchez ante las futuras elecciones generales. Encabezadas bajo el discurso de Unidas Podemos y secundadas por sus socios separatistas, las críticas han ido haciendo mella en un Ejecutivo que salta de aprieto en aprieto como puede. Los mandos socialistas no han sabido apreciar que les hace menos daño la oposición que sus propios aliados, que apuñalan cualquier ápice de lealtad y sólo ceden su firma cuando les interesa. Como quien recibe un Caballo de Troya, no es de extrañar que hayan acabado por desconfiar y ahora –con el escándalo del caso ‘Pegasus’ sobre la mesa– vean como gritan por un trozo de carne quienes un día se acercaron a Moncloa buscando migas. Entre las súplicas que piden la cabeza de Margarita Robles por esta trama de espionaje –digna del mismísimo James Bond– y el mutismo del PP de Núñez Feijóo sobre si dará su brazo a torcer tras el chantaje de ERC y Gabriel Rufián, lo único que se sacó en claro este miércoles es que el presidente no estará hoy en Moldavia. Se quedará en Madrid, donde verá si su prometedor plan anticrisis resiste esta crisis.