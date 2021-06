Pensiones, un paso insuficiente

en el marco político en el que está España, donde el desacuerdo brilla por su presencia y el acuerdo por su ausencia, en el que lo habitual es lanzarse cuchillos de palabra y no echarse flores, con la crispación y la polarización campando a sus anchas, el pacto alcanzado entre el Gobierno, la patronal y los principales sindicatos sobre la reforma de las pensiones es una buena noticia por lo que supone de sosiego y el mensaje que lanza a la sociedad: que, al fin y al cabo, dialogar y llegar a puntos de encuentro aún es posible. Que el principio de acuerdo sea sobre un tema tan delicado como las pensiones y su sostenibilidad futura lo engrandece en ese sentido. Pero en otros no hay que dejarse arrastrar por la euforia ni pensar que todo lo que sale del diálogo es la panacea. Porque no lo es. Pendiente todavía de su ratificación formal, que se prevé para finales de esta semana, el acuerdo alcanzado afecta a un primer paquete de medidas para la reforma del sistema que, entre otras cuestiones, pasa por blindar la revalorización de las pensiones, que quedarán de nuevo ligadas a la evolución de la inflación. Para compensar el gasto adicional que supondrá esto –un 2,5 % del IPC hasta 2050 según los datos del Ministerio– la propuesta pasa por nuevos incentivos a la jubilación retrasada y penalizaciones para quienes opten por el retiro antes de la edad reglamentaria. Hay otra cuestión clave: la derogación del factor de sostenibilidad, el mecanismo que liga la prestación a la esperanza de vida y que será sustituido por el llamado Índice de Equidad Intergeneracional. Como será este mecanismo está aún por ver, y será una de las cuestiones que quedan pendientes de una segunda negociación que, ya se aventura, no será camino de rosas. Está por ver si este nuevo mecanismo supondrá, o no, recortes en las prestaciones por jubilación de la generación del baby boom, condenada ya con esta reforma, y la anterior, a trabajar durante más años. ¿Y no supondrá, además, una demora en el acceso de los más jóvenes al mercado laboral en un país donde la tasa de paro entre los jóvenes menores de 25 años ronda el 38 %? Igualmente cuestionable es que para sanear sus cuentas, la Seguridad Social dejará de hacerse cargo de los gastos impropios -como las prestaciones por paternidad o maternidad-, que pasarán a sufragarse con los Presupuestos. Es decir, con los impuestos que pagamos todos y el riesgo de que aumente el déficit de Estado. Quedan muchas incógnitas por resolver en esta reforma y muchas dudas sobre si la fórmula elegida será capaz de sostener el sistema. Pero la UE manda. Y no da duros a cuatro pesetas.