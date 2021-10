Peregrinación viento en popa

santiago La recuperación de la actividad una vez controlada la pandemia, ha devuelto a las calles de Compostela la imagen tradicional de los Xacobeos, con una presencia masiva de visitantes y peregrinos en las calles. A pesar de la llegada del otoño, día tras día son noticia la llegada de todo tipo de expediciones, desde empresas hasta colectivos profesionales, y desde personas que quieren cumplir un voto, hasta otras que buscan vivir en directo la transformación que provoca la experiencia de recorrer kilómetros a pie en busca de una meta, impulsados por las más diferentes motivaciones. La difusión internacional de la Ruta Jacobea llevada a cabo con mucho tesón en las últimas décadas, y especialmente los trabajos realizados para la mejora de las infraestructuras han dado su fruto. Se preparó la convocatoria de 2021 para, tras once años de espera, conseguir la mejor edición de la historia, hasta que la llegada de la pandemia provocó el cierre de fronteras y la paralización de todas las actividades. Pero la Covid no consiguió echar por tierra todo el esfuerzo y el trabajo realizado, sino simplemente aplazarlo, y es ahora cuando se empiezan a apreciar sus frutos, abriendo un camino de esperanza para afrontar los meses que todavía quedan de esta celebración prolongada. Todo ello, además, se ha conseguido cuando todavía están activas muchas restricciones para los movimientos internacionales, es decir, solo gracias a llegada de los visitantes nacionales. Los proyectos para diversificar la base económica de la ciudad y compensar el fuerte peso del turismo están muy bien encaminados, pero no se debe olvidar el papel que este sector representa en la actividad y los ingresos de la ciudad. Bien está desarrollar la industria y favorecer la implantación de nuevas tecnologías, pero sin olvidar que la ciudad sigue siendo conocida en todo el mundo como la sede una Catedral que es la meta de una peregrinación con muchos siglos de historia.