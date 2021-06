Perfecta vacunación en el Gaiás

A PESAR de que cada día se dan cita en la Cidade da Cultura varios miles de personas deseosas de ser vacunadas, el proceso está funcionando con la precisión de un reloj suizo y rara vez alguien tiene que esperar siquiera unos minutos para recibir la dosis correspondiente. Es más, las colas discurren con tal rapidez y la organización es tan eficaz que lo habitual es no tener siquiera que parar en ningún sitio antes de entrar en el cubículo. Una vez dentro, la velocidad es también extrema. Muestras el código que te han enviado varios días antes al móvil, el sanitario de turno -todos agradables y diligentes- te hace cuatro preguntas de rigor en torno a posibles alergias y otras cuestiones, dejas el brazo al aire para recibir el pinchazo y en apenas un minuto vuelves a salir ya vacunado. La impresión que se están llevando todos cuantos acuden a este ritual es tan positiva -vamos a dejarlo en casi todos, porque algún perfeccionista extremo siempre encontrará fallos- que resulta imposible no preguntarse por qué otros procesos o trámites relacionados con la salud, la Justicia o la administración en general funcionan tan rematadamente mal y con una lentitud tan desesperante. Hablamos de esas citas que te dan para ser atendido en cualquier servicio y que al final, por multitud de motivos con frecuencia incomprensibles, nunca se ajustan a lo previsto, de forma que lo habitual es tener que perder una mañana entera vagando por una sala incómoda cuando en teoría te iban a despachar a primerísima hora. El proceso de vacunación en el Gaiás no ha hecho otra cosa que demostrar que cuando las cosas se organizan con esmero y rigor, el resultado suele ser perfecto. Algo muy poco habitual, por desgracia, en un país en el que nos hemos acostumbrado demasiado a las colas y al venga usted mañana. ¿Para cuándo una vacuna contra tanta inoperancia?

BEATRIZ CASTRO/Periodista