Personas de alma y corazón que dan vida con su solidaridad

SOLIDARIOS. En demasiadas ocasiones decimos que las entidades financieras no tienen alma, ni corazón... que no sienten ni padecen; que viven en una atalaya alejadas de los problemas reales de los ciudadanos. Nos olvidamos que los bancos están formados por personas que sufren como el resto de los humanos; que se alegran y se entristecen, ríen y lloran. No caemos en la cuenta de que son empleados solidarios. Hay muchos ejemplos. El último está protagonizado por los trabajadores de la red que forman esas 164 oficinas de Caixabank en Galicia, que lidera Juan Pedro Badiola, su director territorial. Es una nueva edición de su iniciativa El Árbol de los Sueños por la que medio millar de niños y niñas de la comunidad en situación de pobreza puedan recibir el regalo de Navidad que más desean. Es algo muy entrañable que demuestra que estos profesionales tienen alma, corazón y dan mucha vida.