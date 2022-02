Pesca responsable, mares con futuro

Va siendo hora de que antes de tomar cualquier medida sobre la pesca gallega sus señorías comunitarias, ya sean comisarios o miembros del Ejecutivo europeo, o representantes del legislativo, de la Eurocámara, se acerquen a Galicia para saber sobre qué narices están actuando y el grado de afección que tendrán sus decisiones. No vale que definan un marco presupuestario plurianual, donde buena parte del apoyo va dirigido a reducir el esfuerzo pesquero, y a una vez al año, que a ellos no les hace daño, marcar un documento con las restrictivas cuotas y totales admisibles de capturas que marcarán la vida de miles, decenas de miles, no, cientos de miles de profesionales ligados a la pesca en el viejo continente. Y donde Galicia y sus lobos y cada vez más lobas de mar son líderes casi absolutos del viejo continente. Somos una tierra de armadores, de pescadores, también de fabricantes de buques. Qué menos que, si quieren reducir lo que podemos faenar, se pasen por aquí y constaten que las artes tradicionales que se utilizan están pensadas, con sabiduría ya no centenaria, por veces milenaria, para la sostenibilidad del recurso. Los marineros gallegos no esquilman, saben que mañana será otro día y hay que volver a la mar para llevar el jornal a casa. Trabajo responsable y digno. Salario a la par. Igual Bruselas, Madrid, San Caetano o Costa Vella deberían aprender de ellos.